В "Балтике" рассказали о трансферных планы команды

"Мы все хотим закончить этот сезон на мажорной ноте, и чтобы команда доиграла с тем составом, который есть.
У клуба нет задачи продать кого-то. И у футболистов, как я вижу, нет задачи при любом оффере уйти.В целом, тот состав, который у нас сейчас есть и возможно появится усиление, этим составом доиграем, а летом уже посмотрим", – приводит слова Маргаряна "Матч ТВ".
В январе "Балтика" объявила о трансфере полузащитника Владислава Сауся в "Спартак". 22-летний футболист подписал трудовое соглашение с московским клубом до конца сезона-2029/30.
"Балтика" проводит первый сезон в РПЛ. На данный момент калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице. После 18-ти туров чемпионата России команда довела количество набранных очков до 35. Первая встречи "Балтики" после зимней паузы состоится с "Зенитом" 27 февраля.