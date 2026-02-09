Игрок "КАМАЗа" призвал защитника "Крыльев" извиниться за драку

"Конечно, Рассказов опытный футболист, он не должен был себя так вести. Тем более, по отношению к молодому пацану. Он наоборот должен быть примером.
Пацан извинился. Рассказов должен набрать. Наберет — наберет. Нет — нет, его право", — приводит слова Караева "Матч ТВ".
Товарищеский матч между "КАМАЗом" и "Крыльями Советов" состоялся в понедельник, 9 февраля. Встреча завершилась досрочно по истечении первых 45-ти минут из-за драки на поле. В концовке первого тайма Николай Рассказов головой ударил игрока команды соперника Ацамаза Ревазова. Тем самым защитник самарской команды спровоцировал потасовку.
На момент остановки матча "КАМАЗ" обыгрывал "Крылья Советов" со счетом 1:0. Голом отметился защитник команды из Набережных Челнов Владислав Давыдов.