Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Экс-игрок сборной Германии: я самый большой фанат "Динамо" и российского футбола

Бывший игрок сборной Германии Кевин Кураньи высказался о российском футболе.
Фото: ФК "Динамо"
"Я до сих пор активно слежу за РПЛ. Я самый большой фанат "Динамо" и российского футбола. По возможности стараюсь смотреть игры "Динамо". Поэтому не думайте, что я не люблю российский футбол! Он мне по-прежнему очень нравится", - цитирует Кураньи Legalbet.

Кевин Кураньи выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2015 год, также он был игроком немецких "Хоффенхайма", "Штутгарта" и "Шальке". На счету Кураньи 52 матча в составе сборной Германии, Кевин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в 2016 году.

После 10 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками. Действующим чемпионом страны является "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится