Радимов высказался об отсутствии Станковича на тренерской скамейке

Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал игру "Спартака" во время отсутствия наставника команды Деяна Станковича на бровке.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Мне кажется, что Станкович должен сейчас переосмыслить своё поведение, потому что очевидно: когда Станковича на скамейке нет, команда чувствует себя более спокойно. Станкович, когда вернётся, должен понять, что так реагировать не надо, и на скамейке кто-то должен быть, кто-то ему поможет в этом", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

19 сентября КДК РФС отстранил главного тренера "Спартака" от матчей под эгидой РФС. С тех пор специалист не принимал участия в двух встречах своей команды. Срок дисквалификации рассчитан на месяц. Напомним, во время матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" Станкович получил красную карточку за оскорбления главного судьи Егора Егорова.

После десяти туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 18 очков в десяти турах.

