Игнашевич: самый сильный футболист у нас - Глушенков

Российский тренер Сергей Игнашевич назвал вингера "Зенита" Максима Глушенкова лучшим футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Мне кажется, самый сильный футболист у нас — это Максим Глушенков. Батраков проводит второй сильный сезон, он молодец, также должен продолжать. Если они поедут в Европу в ближайшее время, с удовольствием буду за ними следить. Пожелаю им удачи.

Максим Глушенков, играющий на позиции оттянутого нападающего, защищает цвета "Зенита" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард записал на свой счет 6 забитых голов и 3 результативные передачи в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, а также оформил 2+1 по системе гол плюс пас в 3 играх Кубка страны. В рамках 11-го тура чемпионата России Глушенков в домашней встрече отметился покером в ворота "Оренбурга", который стал первым в его карьере.

Источник: Odds.ru

