Пономарев: "Динамо", несмотря на поражение, неплохо выглядело в матче с "Краснодаром"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над " Динамо " в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти.

– "Краснодару" больше повезло в серии пенальти, но динамовцы в целом неплохо выглядели в этом матче. Иногда даже они владели инициативой, приближались к воротам. Вообще, моменты опасные были у тех и у других ворот. Захватывающая игра получилась, очень интересная для зрителей. Но, конечно, было очень много борьбы и жёлтых карточек. Много было нарушений, ненужных, не футбольных. Это не красит современный футбол. Специально нарушают правила, но не должно быть такого.



