Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Пономарев: "Динамо", несмотря на поражение, неплохо выглядело в матче с "Краснодаром"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Динамо" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России в серии пенальти.
Фото: ФК "Краснодар"
– "Краснодару" больше повезло в серии пенальти, но динамовцы в целом неплохо выглядели в этом матче. Иногда даже они владели инициативой, приближались к воротам. Вообще, моменты опасные были у тех и у других ворот. Захватывающая игра получилась, очень интересная для зрителей. Но, конечно, было очень много борьбы и жёлтых карточек. Много было нарушений, ненужных, не футбольных. Это не красит современный футбол. Специально нарушают правила, но не должно быть такого.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится