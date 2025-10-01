Матчи Скрыть

Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Главный тренер "Рубина" ответил, когда травмированные игроки вернутся в строй

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал о сроках восстановления травмированных игроков казанской команды.
"Есть надежда, что вернутся Мальдонадо и Грицаенко. Тогда и здесь конкуренция будет расти. Всему своё время, мы просто долго стояли на месте. Еще есть Швец. У него — две-три недели. Грицаенко — то же самое. Мальдонадо — дольше", — приводит слова Рахимова пресс-служба "Рубина".

Во вторник, 30 сентября "Рубин" потерпел поражение от "Зенита" в домашнем матче. Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 0:1. Мальдонадо, Грицаенко и Швец не принимали участия в игре из-за травм.

Ранее сообщалось, что защитника "Рубина" Мальдонадо успешно прооперировали в Мюнхене. Он получил повреждение стопы на одной из первых тренировок в составе казанской команды.

