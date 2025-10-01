Главный тренер "Рубина" ответил, когда травмированные игроки вернутся в строй

"Есть надежда, что вернутся Мальдонадо и Грицаенко. Тогда и здесь конкуренция будет расти. Всему своё время, мы просто долго стояли на месте. Еще есть Швец. У него — две-три недели. Грицаенко — то же самое. Мальдонадо — дольше", — приводит слова Рахимова пресс-служба "Рубина".
Во вторник, 30 сентября "Рубин" потерпел поражение от "Зенита" в домашнем матче. Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 0:1. Мальдонадо, Грицаенко и Швец не принимали участия в игре из-за травм.
Ранее сообщалось, что защитника "Рубина" Мальдонадо успешно прооперировали в Мюнхене. Он получил повреждение стопы на одной из первых тренировок в составе казанской команды.
