Защитник "Рубина" – о поражении "Зениту" в Кубке России: это провал

"Это провал. У нас есть задача на этот турнир, и мы хотим максимально продвинуться дальше. Осталась последняя игра, кроме победы, мы ни на что не рассчитываем", — сказал Нижегородов в эфире "Матч ТВ".
"Рубин" потерпел поражение от "Зенита" во вторник, 30 сентября. Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершился со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду на 3-й минуте.
По итогам встречи петербуржцы лидируют в турнирной таблице группы A, набрав 15 очков. Казанская команда идет на четвертой строчке, записав в свой актив 4 очка. В следующем туре Кубка России "Рубин" примет "Ахмат". Матч состоится 22 октября.