Кубок России

Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Защитник "Рубина" – о поражении "Зениту" в Кубке России: это провал

Защитник "Рубина" Константин Нижегородов высказался об итогах кубкового матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Рубин"
"Это провал. У нас есть задача на этот турнир, и мы хотим максимально продвинуться дальше. Осталась последняя игра, кроме победы, мы ни на что не рассчитываем", — сказал Нижегородов в эфире "Матч ТВ".

"Рубин" потерпел поражение от "Зенита" во вторник, 30 сентября. Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершился со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду на 3-й минуте.

По итогам встречи петербуржцы лидируют в турнирной таблице группы A, набрав 15 очков. Казанская команда идет на четвертой строчке, записав в свой актив 4 очка. В следующем туре Кубка России "Рубин" примет "Ахмат". Матч состоится 22 октября.

