Мор: Баринов увеличивает голевые показатели ради лучших условий контракта

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал действия капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова в преддверии переговоров о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
"Почему Баринов начал больше бить и забивать? Контракт заканчивается. Чтобы пошли на твои условия, ты добавляешь голевые действия, и с большой долей вероятности на твои условия пойдут", — сказал Мор в видео на YouTube-канале "О, Родной футбол!".

Дмитрий Баринов выступает за основной состав "Локомотива" с июля 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего за клуб полузащитник провёл 264 матча и оформил 35 результативных действий. В сборной России игрок "Локомотива" провел 22 матча. Контракт Дмитрия Баринова действует до 30 июня 2026 года.

