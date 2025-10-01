"Угальде набрал форму и начал забивать. По делу потерял место в составе Бабич, Мартинс сел на лавку, отдали Пруцева. Но это нормальная ситуация. За это отвечает Станкович. Команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг тренера закончилась.
Пусть он спокойно работает. Возможно, решающим матчем для Станковича, чтобы доказать свою состоятельность как главного тренера "Спартака", станет матч с ЦСКА", — сказал Титов в интервью Sport24.
Напомним, в первых 8 турах Манфред Угальде не забивал, а в последних 3 матчах отметился 4 голами. Нападающий выступает за московский "Спартак" с 29 января 2024 года, за это время он провёл 64 матча, забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского клуба с 1 июля 2024 года, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Всего под руководством сербского тренера "Спартак" провёл 56 матчей. После 10 сыгранных туров клуб находится на 5 месте в турнирной таблице РПЛ с 18 набранными очками в своем активе.
Титов: хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался о результативности Манфреда Угальде и призвал дать Деяну Станковичу спокойно работать.
Фото: ФК "Спартак"