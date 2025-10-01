Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Новости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Титов: хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась

Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался о результативности Манфреда Угальде и призвал дать Деяну Станковичу спокойно работать.
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде набрал форму и начал забивать. По делу потерял место в составе Бабич, Мартинс сел на лавку, отдали Пруцева. Но это нормальная ситуация. За это отвечает Станкович. Команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг тренера закончилась.

Пусть он спокойно работает. Возможно, решающим матчем для Станковича, чтобы доказать свою состоятельность как главного тренера "Спартака", станет матч с ЦСКА", — сказал Титов в интервью Sport24.

Напомним, в первых 8 турах Манфред Угальде не забивал, а в последних 3 матчах отметился 4 голами. Нападающий выступает за московский "Спартак" с 29 января 2024 года, за это время он провёл 64 матча, забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.

Деян Станкович занимает пост главного тренера московского клуба с 1 июля 2024 года, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Всего под руководством сербского тренера "Спартак" провёл 56 матчей. После 10 сыгранных туров клуб находится на 5 месте в турнирной таблице РПЛ с 18 набранными очками в своем активе.

