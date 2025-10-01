Матчи Скрыть

Кубок России

Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Свищев: обращение сотрудников "Химок" направлено в Генпрокуратуру

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев сообщил, что вопрос задолженностей по зарплате футбольного клуба "Химки" будет тщательно изучен.
Фото: ФК "Химки"
"Ваше (сотрудников "Химок") обращение отправлено в Генеральную прокуратуру, сейчас идет изучение дела. Поручено внимательно разобраться. По результатам проверки будет принято решение, как будет развиваться ситуация", — приводит слова Свищева "РБ Спорт".

18 июня 2025 года футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности. 31 июля 2025 года бывшими сотрудниками было написано коллективное письмо из-за невыплаченных клубом зарплат, а в сентябре Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом.

Из-за финансовых проблем команда не получила лицензию для участия в РПЛ и Первой лиге. В сезоне 24/25 "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

