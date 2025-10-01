Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака": "Динамо" провалило начало сезона

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" шарахалось, но справилось с этой проблемой. Дистанция покажет, что сможет сделать Карпин. Клуб приобрел много новых игроков. Им еще надо вписаться в систему. Начало сезона "Динамо" провалило. Как команда будет сокращать отставание, я не знаю", - цитирует Ещенко Metaratings.

После 10 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на домашнем стадионе со столичным "Локомотивом". Встреча состоится в субботу, 4 октября, в 19:45 по московскому времени.

