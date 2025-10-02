Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Вратарь ЦСКА после победы над "Локомотивом": серии пенальти стали привычной историей

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе своей команды в кубковом матче с "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА
"В конце матча "Локомотив" сильно поджал, хорошо прессинговали. Хорошо, что не дожали, а по пенальти нам повезло. Серии пенальти стали привычной историей, как-то много уже", — приводит слова Торопа "Чемпионат".

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России между ЦСКА и "Локомотивом" состоялась в среду, 1 октября. В основное время матч завершился ничьей со счетом 0:0. Однако по пенальти сильнее оказались армейцы (4:2). После этой игры обе команды записали в свой актив по 10 очков и гарантировали себе место в плей-офф турнира.

В следующем туре Кубка России "Локомотив" встретится с "Балтикой". Матч состоится 21 октября. В этот же день ЦСКА сыграет с "Акроном".

