Вратарь ЦСКА после победы над "Локомотивом": серии пенальти стали привычной историей

"В конце матча "Локомотив" сильно поджал, хорошо прессинговали. Хорошо, что не дожали, а по пенальти нам повезло. Серии пенальти стали привычной историей, как-то много уже", — приводит слова Торопа "Чемпионат".
Встреча пятого тура группового этапа Кубка России между ЦСКА и "Локомотивом" состоялась в среду, 1 октября. В основное время матч завершился ничьей со счетом 0:0. Однако по пенальти сильнее оказались армейцы (4:2). После этой игры обе команды записали в свой актив по 10 очков и гарантировали себе место в плей-офф турнира.
В следующем туре Кубка России "Локомотив" встретится с "Балтикой". Матч состоится 21 октября. В этот же день ЦСКА сыграет с "Акроном".
Фото: ПФК ЦСКА