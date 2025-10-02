Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Главный тренер "Локомотива" ответил, сыграет ли Пиняев в матче с "Динамо"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном участии полузащитника его команды Сергея Пиняева в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
"Сергей начал тренироваться в общей группе, и есть большая вероятность, что он будет в заявке. Посмотрим, как он проведет ближайшие несколько дней. Надеемся, что все свои проблемы со здоровьем он благодаря медицинскому штабу решил, и рассчитываем на него", — приводит слова Галактионова пресс-служба "Локомотива".

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в субботу, 4 октября. "Динамо" примет "Локомотив" на домашнем стадионе "ВТБ Арена". Начало – в 19:45 по московскому времени.

Напомним, Сергей Пиняев не принимал участия в матчах с августа 2025 года. Он получил травму задней поверхности бедра во время тренировки перед встречей четвертого тура чемпионата России со "Спартаком". В текущем сезоне полузащитник сыграл 58 минут, выйдя на поле в двух матчах.

