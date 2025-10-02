"Сергей начал тренироваться в общей группе, и есть большая вероятность, что он будет в заявке. Посмотрим, как он проведет ближайшие несколько дней. Надеемся, что все свои проблемы со здоровьем он благодаря медицинскому штабу решил, и рассчитываем на него", — приводит слова Галактионова пресс-служба "Локомотива".
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в субботу, 4 октября. "Динамо" примет "Локомотив" на домашнем стадионе "ВТБ Арена". Начало – в 19:45 по московскому времени.
Напомним, Сергей Пиняев не принимал участия в матчах с августа 2025 года. Он получил травму задней поверхности бедра во время тренировки перед встречей четвертого тура чемпионата России со "Спартаком". В текущем сезоне полузащитник сыграл 58 минут, выйдя на поле в двух матчах.
Главный тренер "Локомотива" ответил, сыграет ли Пиняев в матче с "Динамо"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос о возможном участии полузащитника его команды Сергея Пиняева в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"