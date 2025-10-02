"Тяжело выделить что-то одно. Сыграли свою роль перестроения в игре, авторитет Черчесова, его слова — все это дает результат и плоды. С первого матча мы начали играть чуть в другой футбол, а самое главное — положительный результат, он нас устраивает", - цитирует Ульянова "Матч ТВ".
В августе текущего года грозненский "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Под его руководством грозненцы не проиграли ни одного матча в 7 турах Российской Премьер-Лиги.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 11 туре чемпионата России "Ахмат" сыграет на выезде с "Краснодаром" - встреча состоится в субботу, 4 октября, в 17:30 по московскому времени.
Футболист "Ахмата" рассказал, как Черчесов повлиял на результаты команды
