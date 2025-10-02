Матчи Скрыть

Кубок России

Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Футболист "Ахмата" рассказал, как Черчесов повлиял на результаты команды

Голкипер "Ахмата" Вадим Ульянов рассказал, что изменилось в команде при Станиславе Черчесове.
Фото: ФК "Ахмат"
"Тяжело выделить что-то одно. Сыграли свою роль перестроения в игре, авторитет Черчесова, его слова — все это дает результат и плоды. С первого матча мы начали играть чуть в другой футбол, а самое главное — положительный результат, он нас устраивает", - цитирует Ульянова "Матч ТВ".

В августе текущего года грозненский "Ахмат" объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Под его руководством грозненцы не проиграли ни одного матча в 7 турах Российской Премьер-Лиги.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 11 туре чемпионата России "Ахмат" сыграет на выезде с "Краснодаром" - встреча состоится в субботу, 4 октября, в 17:30 по московскому времени.

