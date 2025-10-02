Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Бывший президент "Локомотива" раскритиковал тренерский штаб за падение формы Батракова

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов раскритиковал тренерский штаб клуба за падение формы полузащитника Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я уже какой матч не вижу Батракова. Он сдал. С "Ахматом" он забил гол, но в последних играх мы его на поле не видим. И это вина тренерского штаба. Надо им думать, почему Батраков потерялся. Если его сдвигать на другие позиции, то это не улучшает его игру. Если так будет продолжаться, то мы потеряем Батракова. Вижу в этом вину тренеров, которые не могут правильно поставить ему задачу согласно его амплуа", — сказал Наумов в интервью "Совспорту".

Алексей Батраков выступает за московский "Локомотив" с января 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Батраков также отметился 2 голами за сборную России в матче против национальной команды Катара. Последнее голевое действие Алексея Батракова было 13 сентября в матче против грозненского "Ахмата" (1:1).

После 10 туров "Локомотив" находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Следующая игра пройдет 4 октября против московского "Динамо" на "ВТБ Арене".

