"Я уже какой матч не вижу Батракова. Он сдал. С "Ахматом" он забил гол, но в последних играх мы его на поле не видим. И это вина тренерского штаба. Надо им думать, почему Батраков потерялся. Если его сдвигать на другие позиции, то это не улучшает его игру. Если так будет продолжаться, то мы потеряем Батракова. Вижу в этом вину тренеров, которые не могут правильно поставить ему задачу согласно его амплуа", — сказал Наумов в интервью "Совспорту".
Алексей Батраков выступает за московский "Локомотив" с января 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Батраков также отметился 2 голами за сборную России в матче против национальной команды Катара. Последнее голевое действие Алексея Батракова было 13 сентября в матче против грозненского "Ахмата" (1:1).
После 10 туров "Локомотив" находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Следующая игра пройдет 4 октября против московского "Динамо" на "ВТБ Арене".
Бывший президент "Локомотива" раскритиковал тренерский штаб за падение формы Батракова
