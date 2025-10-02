Сёмин дал совет "Спартаку" перед дерби с ЦСКА

- "Спартаку" нужно направить свою эмоциональность на игру. Если направят её и сконцентрируются на футболе — а не на судьях, соперниках или несправедливости, которую они видят, — тогда у них всё получится, - сказал Семин "Чемпионату".
Матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".
На данный момент красно-синие возглавляют таблицу РПЛ с 21 очком, в то время как красно-белые идут на пятом месте с 18 баллами.
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что нужно сделать "Спартаку" для победы в дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"