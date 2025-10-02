Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
РостовЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Бранн
1 - 0 1 0
УтрехтЗавершен
Рома
0 - 1 0 1
ЛилльЗавершен
Виктория П
3 - 0 3 0
МальмёЗавершен
Селтик
0 - 2 0 2
БрагаЗавершен
ФКСБ
0 - 2 0 2
Янг БойзЗавершен
Лудогорец
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
ФрайбургЗавершен
Панатинаикос
1 - 2 1 2
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Сельта
3 - 1 3 1
ПАОКЗавершен
Штурм
2 - 1 2 1
РейнджерсЗавершен
Базель
2 - 0 2 0
ШтутгартЗавершен
Маккаби Тель-Авив
1 - 3 1 3
Динамо ЗагребЗавершен
Порту
2 - 1 2 1
Црвена ЗвездаЗавершен
Генк
0 - 1 0 1
ФеренцварошЗавершен
Лион
2 - 0 2 0
Ред Булл ЗальцбургЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
МидтьюлландЗавершен
Фейеноорд
0 - 2 0 2
Астон ВиллаЗавершен

Лига конференций УЕФА

Лозанна
3 - 0 3 0
БрейдабликЗавершен
Ноа
1 - 0 1 0
РиекаЗавершен
Зриньски
5 - 0 5 0
ЛинкольнЗавершен
КуПС
1 - 1 1 1
ДритаЗавершен
Лех
4 - 1 4 1
РапидЗавершен
Райо Вальекано
2 - 0 2 0
ШкендияЗавершен
Ягеллония
1 - 0 1 0
Хамрун СпартансЗавершен
Омония
0 - 1 0 1
МайнцЗавершен
Динамо Киев
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Легия
0 - 1 0 1
СамсунспорЗавершен
Абердин
2 - 3 2 3
ШахтерЗавершен
Слован
1 - 2 1 2
СтрасбургЗавершен
Целе
3 - 1 3 1
АЕК АфиныЗавершен
АЕК Ларнака
4 - 0 4 0
АЗ АлкмарЗавершен
Спарта
4 - 1 4 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Шелбурн
0 - 0 0 0
ХеккенЗавершен
Фиорентина
2 - 0 2 0
СигмаЗавершен
Ракув
2 - 0 2 0
Университатя КрайоваЗавершен

Сёмин дал совет "Спартаку" перед дерби с ЦСКА

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что нужно сделать "Спартаку" для победы в дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартаку" нужно направить свою эмоциональность на игру. Если направят её и сконцентрируются на футболе — а не на судьях, соперниках или несправедливости, которую они видят, — тогда у них всё получится, - сказал Семин "Чемпионату".

Матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".

На данный момент красно-синие возглавляют таблицу РПЛ с 21 очком, в то время как красно-белые идут на пятом месте с 18 баллами.

