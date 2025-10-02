- Жедсон — очень качественный игрок, это было видно ещё по первым тренировкам. Я рад, что он приносит большую пользу команде. Он один из главных лидеров команды прямо сейчас, - сказал Зорин "Чемпионату".
Напомним, 31 июля Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого Бешикташа. Сумма трансфера составила рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро + бонусы. Португальский полузащитник принял участие в десяти матчах за "Спартак", забив 4 гола и отдав 1 голевую передачу.
Игрок "Спартака" назвал лидера команды
Футболист московского "Спартака" Даниил Зорин назвал полузащитника красно-белых Жедсона Фернандеша одним из главных лидеров команды.
Фото: ФК "Спартак"