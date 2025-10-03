В "Зените" назвали сроки восстановления Жерсона после травмы

"Восстановление Жерсона идет по плану, как заявлялось ранее, в общей сложности мы ориентировались на шесть-восемь недель — он уже фрагментарно тренируется с командой", — приводит слова пресс-службы "Зенита" "Чемпионат".
Бразильский полузащитник получил мышечную травму во время подготовки к матчу седьмого тура Российской Премьер-Лиги "Зенита" с "Пари НН". 28-летний футболист не смог принять участия в этой встрече. С тех пор он не тренировался с общей группой сине-бело-голубых, а занимался по индивидуальной программе.
Жерсон пополнил состав "Зенита" летом 2025 года. Он выступил в шести матчах за петербуржцев, но не записал на свой счет результативных действий.
Фото: ФК "Зенит"