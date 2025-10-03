Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Гудиев - о столкновении с Садулаевым: есть вопросы к судьям

Вратарь "Акрона" Виталий Гудиев высказался о столкновении с полузащитником "Ахмата" Лечи Садулаевым.
Фото: ФК "Акрон"
"На самом деле, очень сильно удивился такой трактовке эпизода. По всем правилам должна была быть показана красная карточка. Лечи принёс извинения, мы хорошо с ним общаемся - к нему вопросов уже нет. Есть вопросы к судьям, которые, мне неизвестно, смотрели ли VAR. Сказал судье, что не буду изображать страдальца, хотя в то же время моя нога испытала, мягко скажем, не самые приятные ощущения", - сказал Гудиев в интервью "Матч ТВ".

В субботу, 27 сентября "Ахмат" обыграл на своём поле "Акрон" со счётом 3:0. Во втором тайме вингер грозненцев Лечи Садулаев опасно сыграл прямой ногой против голкипера тольяттинцев Виталия Гудиева и получил жёлтую карточку. Позже "Акрон" направил этот эпизод на рассмотрение в ЭСК РФС.

После десяти туров Российской Премьер-Лиги тольяттинцы идут на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала семь очков.

В следующий раз команда Заурбека Тедеева встретится с "Зенитом". Матч 11-го тура РПЛ состоится в субботу, 4 октября в Самаре. Начало – в 13:00 по московскому времени

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится