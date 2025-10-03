"На самом деле, очень сильно удивился такой трактовке эпизода. По всем правилам должна была быть показана красная карточка. Лечи принёс извинения, мы хорошо с ним общаемся - к нему вопросов уже нет. Есть вопросы к судьям, которые, мне неизвестно, смотрели ли VAR. Сказал судье, что не буду изображать страдальца, хотя в то же время моя нога испытала, мягко скажем, не самые приятные ощущения", - сказал Гудиев в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 27 сентября "Ахмат" обыграл на своём поле "Акрон" со счётом 3:0. Во втором тайме вингер грозненцев Лечи Садулаев опасно сыграл прямой ногой против голкипера тольяттинцев Виталия Гудиева и получил жёлтую карточку. Позже "Акрон" направил этот эпизод на рассмотрение в ЭСК РФС.
После десяти туров Российской Премьер-Лиги тольяттинцы идут на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала семь очков.
В следующий раз команда Заурбека Тедеева встретится с "Зенитом". Матч 11-го тура РПЛ состоится в субботу, 4 октября в Самаре. Начало – в 13:00 по московскому времени
Гудиев - о столкновении с Садулаевым: есть вопросы к судьям
Вратарь "Акрона" Виталий Гудиев высказался о столкновении с полузащитником "Ахмата" Лечи Садулаевым.
Фото: ФК "Акрон"