Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Майга: не буду против сыграть за сборную России

Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга высказался о возможном приглашении в сборную России.
Фото: ФК "Пари НН"
"Я не буду против. Россия мне много дала, я здесь уже восемь лет, благодарен за эту работу, поддержку. Здесь мне дали возможность, я уже три года как получил российский паспорт. Дай бог, чтобы вызвали, посмотрим", - цитирует Майга "Матч ТВ".

Мамаду Майга в 2021 году получил российское гражданство - полузащитник выступает за "Пари НН" с июля 2022 года, футболист провел за клуб во всех турнирах 76 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Ранее малиец выступал за "Велес", интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

