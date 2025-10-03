"Я не буду против. Россия мне много дала, я здесь уже восемь лет, благодарен за эту работу, поддержку. Здесь мне дали возможность, я уже три года как получил российский паспорт. Дай бог, чтобы вызвали, посмотрим", - цитирует Майга "Матч ТВ".
Мамаду Майга в 2021 году получил российское гражданство - полузащитник выступает за "Пари НН" с июля 2022 года, футболист провел за клуб во всех турнирах 76 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Ранее малиец выступал за "Велес", интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 900 тысяч евро.
Майга: не буду против сыграть за сборную России
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга высказался о возможном приглашении в сборную России.
Фото: ФК "Пари НН"