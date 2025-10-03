Экс-футболист "Динамо" Махачкала высказался о шансах клуба сохранить место в РПЛ

"Мне очень нравится самоотдача ребят, как они играют, бьются. Главное, все это сохранить, потому что, когда пойдут неудачи, этот настрой может чуть поугаснуть. Ребята молодцы. Тяжело ли будет остаться в РПЛ? Рано пока говорить. Задача - не попасть в зону риска, уверен, все будет в порядке", — сказал Сирхаев "Матч ТВ".
После 10 туров махачкалинское "Динамо" набрало 10 очков и располагается на 12 месте турнирной таблицы РПЛ. В текущем чемпионате команда Хасанби Биджиева одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и 4 раза проиграла. Последнее поражение "Динамо" Махачкала потерпело 12 сентября в матче 8-го тура против казанского «Рубина» (0:1).
Следующий матч махачкалинцы проведут на выезде в рамках чемпионата России 5 октября против калининградской "Балтики" на стадионе "Ростех Арена".
Бывший полузащитник махачкалинского "Динамо" Нарвик Сирхаев поделился мнением о перспективах команды сохранить место в высшей лиге.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала