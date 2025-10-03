Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Кельн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
1 - 0 1 0
Лорьян1 тайм

Экс-футболист "Динамо" Махачкала высказался о шансах клуба сохранить место в РПЛ

Бывший полузащитник махачкалинского "Динамо" Нарвик Сирхаев поделился мнением о перспективах команды сохранить место в высшей лиге.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мне очень нравится самоотдача ребят, как они играют, бьются. Главное, все это сохранить, потому что, когда пойдут неудачи, этот настрой может чуть поугаснуть. Ребята молодцы. Тяжело ли будет остаться в РПЛ? Рано пока говорить. Задача - не попасть в зону риска, уверен, все будет в порядке", — сказал Сирхаев "Матч ТВ".

После 10 туров махачкалинское "Динамо" набрало 10 очков и располагается на 12 месте турнирной таблицы РПЛ. В текущем чемпионате команда Хасанби Биджиева одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и 4 раза проиграла. Последнее поражение "Динамо" Махачкала потерпело 12 сентября в матче 8-го тура против казанского «Рубина» (0:1).

Следующий матч махачкалинцы проведут на выезде в рамках чемпионата России 5 октября против калининградской "Балтики" на стадионе "Ростех Арена".

