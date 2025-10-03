Бистрович: Россия стала для меня вторым домом

"Стала ли уже Россия для меня вторым домом? Да. Я знаю язык, всё знаю. В любом городе без труда ориентируюсь, куда ездить, как и что найти. Жена тоже начала учить русский язык, ездит на занятия. Думаю, через несколько месяцев уже будет говорить лучше меня", — сказал Бистрович в интервью "Чемпионату".
Кристиян Бистрович выступал за ЦСКА с 12 января 2018 года по 6 июля 2025. Также в России футболист играл в калининградской "Балтике" на правах аренды в сезоне-2023/2024. Всего за московскую команду полузащитник провел 127 матчей и отметился 17 результативными действиями (10 голов и 7 голевых передач).
6 сентября 2025 года хорватский хавбек подписал контракт с тольяттинским "Акроном", рассчитанный до лета 2028 года. В текущем сезоне футболист провел за красно-черных 4 игры и забил 1 гол.
Хорватский полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович рассказал, что ему комфортно жить и играть в России.
Фото: ФК "Акрон"