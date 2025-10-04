Игнатьев: Глушенков - ферзь, он главная фигура в "Зените"

"У "Зенита" есть зависимость от игры Глушенкова. Но она небольшая. Оторвать одного игрока, как аппендикс, от общекомандных действий будет неправильно. Максим просто удачно вписывает свои игровые возможности в рамки, которые хочет видеть Семак. Но сейчас Глушенков - ферзь, он главная фигура в "Зените", — цитирует Игнатьева Legalbet.
Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из московского "Локомотива" летом прошлого года. В текущем сезоне на счету россиянина шесть забитых мячей и три результативные передачи в восьми матчах Российской Премьер-лиги. Ещё два гола и ассист Глушенков оформил в трёх турах Кубка страны.
По итогам трети сезона "Зенит" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 19 набранных очков в 10 матчах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке ЦСКА составляет 21 очко.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о роли форварда "Зенита" Максима Глушенкова в клубе.
Фото: официальный сайт "Зенита"