Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Игнатьев: Глушенков - ферзь, он главная фигура в "Зените"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о роли форварда "Зенита" Максима Глушенкова в клубе.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"У "Зенита" есть зависимость от игры Глушенкова. Но она небольшая. Оторвать одного игрока, как аппендикс, от общекомандных действий будет неправильно. Максим просто удачно вписывает свои игровые возможности в рамки, которые хочет видеть Семак. Но сейчас Глушенков - ферзь, он главная фигура в "Зените", — цитирует Игнатьева Legalbet.

Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из московского "Локомотива" летом прошлого года. В текущем сезоне на счету россиянина шесть забитых мячей и три результативные передачи в восьми матчах Российской Премьер-лиги. Ещё два гола и ассист Глушенков оформил в трёх турах Кубка страны.

По итогам трети сезона "Зенит" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 19 набранных очков в 10 матчах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке ЦСКА составляет 21 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится