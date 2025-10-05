"Человек пришел в том сезоне, напрямую вылетел в ФНЛ, но летом клуб вернули в РПЛ. Сейчас нет игры, понимания, как набирать очки. Наверное, отставка логична. В составе есть качественные футболисты, которые мало играют, надеюсь, при новом тренере игра команды преобразится, начнет набирать очки и сохранит место в РПЛ", — сказал Андреев "Матч ТВ".
"Оренбург" под руководством Владимира Слишковича провел 16 матчей в сезоне-2025/2026. Клуб одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и 8 раз потерпел поражение. В текущем розыгрыше РПЛ команда занимает 14-ю строчку, одержав 1 победу в 11 сыгранных турах.
Пресс-служба "Оренбурга" объявила об отставке тренера после поражения от "Ростова" в 11 туре чемпионата России со счетом 0:1. Боснийский специалист работал в клубе с осени 2024 года.
Бывший спортивный директор "Оренбурга" прокомментировал отставку Слишковича
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал уход главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"