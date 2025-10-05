Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
Кальяри2 тайм
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Бывший спортивный директор "Оренбурга" прокомментировал отставку Слишковича

Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал уход главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"
"Человек пришел в том сезоне, напрямую вылетел в ФНЛ, но летом клуб вернули в РПЛ. Сейчас нет игры, понимания, как набирать очки. Наверное, отставка логична. В составе есть качественные футболисты, которые мало играют, надеюсь, при новом тренере игра команды преобразится, начнет набирать очки и сохранит место в РПЛ", — сказал Андреев "Матч ТВ".

"Оренбург" под руководством Владимира Слишковича провел 16 матчей в сезоне-2025/2026. Клуб одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и 8 раз потерпел поражение. В текущем розыгрыше РПЛ команда занимает 14-ю строчку, одержав 1 победу в 11 сыгранных турах.

Пресс-служба "Оренбурга" объявила об отставке тренера после поражения от "Ростова" в 11 туре чемпионата России со счетом 0:1. Боснийский специалист работал в клубе с осени 2024 года.

