Генеральный директор "Спартака" покинет клуб - источник

Как утверждает источник, генеральный директор "Спартака" Олег Малышев покинет московского клуб. Сообщается, что Антон Мишнов из "Лукойла" рассматривается как один из возможных преемников.
48-летний Малышев занимает эту должность с июня 2023 года.
Сегодня, 5 октября, "Спартак" уступил на выезде в московском дерби ЦСКА. Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:3.
Красно-белые с 18 набранными очками остались на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Спартак"