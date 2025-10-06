Матчи Скрыть

Станковича могут уволить из "Спартака" на ближайшем заседании совета директоров – "СЭ"

Главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича могут уволить в понедельник, 6 октября.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, вопрос об увольнении главного тренера красно-белых поднимут на ближайшем заседании совета директоров "Спартака", которое состоится в понедельник.

Напомним, ранее КДК РФС дисквалифицировал Деяна Станковича на месяц от турниров под эгидой РФС. В матче 8-го тура РПЛ с "Динамо" сербский специалист оскорбил арбитра Егора Егорова.

В воскресенье, 5 октября "Спартак" потерпел поражение от ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата России. Команда Деяна Станковича пропустила три гола в первые 18 минут встречи. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков за 11 матчей.

