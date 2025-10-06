«Сейчас, как мне кажется, четыре команды претендуют на золото. ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив и «Зенит». За что будет бороться «Спартак»? Сложно ответить на ваш вопрос. Но так выходить на дерби... Пропускать три мяча в первые 20 минут. Как на тренировке пропускали, я не преувеличиваю! Где амбиции? Да, потом проявили характер, могли отыграться. Подвела спешка. Плюс ЦСКА довольно надежно сыграл в обороне», — заявил Газзаев «СЭ».
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась в воскресенье, 5 октября. ЦСКА на своем поле одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Первые три мяча армейцев были забиты за 18 минут матча. Голами отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Даниил Круговой. В составе красно-белых мячи забили Жедсон Фернандеш и Ливан Гарсия.
После этой встречи ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. «Спартак» идет на шестой строчке, набрав 18 очков.
Газзаев: четыре команды претендуют на золото. За что борется "Спартак"? Сложно ответить на ваш вопрос
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"