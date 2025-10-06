Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм
КАМАЗ
19:30
УралНе начат

Мостовой: почему Карпину в "Динамо" надо время давать? Личке время никто не дал

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о необходимости дать Валерию Карпину больше времени на посту главного тренера «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Самые лёгкие ответы – дайте время тренеру. Мне дайте тогда тоже время, лет пять и большой контракт. Почему Карпину надо время давать? Личке время никто не дал, хотя он чуть первое место не занял. Нельзя делать то, чего нигде нет – совмещать посты в сборной и клубе. А у нас всё проскакивает, всё хорошо», – заявил Мостовой «Совспорту».

Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года. Он совмещает эту должность с работой главным тренером сборной России. Под руководством Карпина динамовцы провели в РПЛ 11 матчей, в которых потерпели 4 поражения, три раза сыграли вничью и одержали четыре победы. На октябрьскую паузу в чемпионате команда уходит, находясь на 8-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет восемь очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится