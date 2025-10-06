- Ивлев? Ну, я ни его, ни Гафина не знаю. Но так, об Ивлеве много хорошего написано. Не знаю, чем вызвана смена руководителя, что конкретно к ней привело. Но в футбол играют футболисты, тренирует их Карпин. Валерий Георгиевич только может что-то поменять. Больше никто. А наши руководители будут обеспечивать условия для хороших тренировок и игры в футбол.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терехин - о назначении Ивлева в "Динамо": я его не знаю, только Валерий Георгиевич может что-то поменять
Бывший форвард московского "Динамо" Олег Терехин поделился с Rusfootball.info мнением о назначении Александра Ивлева на пост председателя совета директоров клуба.
Фото: "Чемпионат"