Терехин - о назначении Ивлева в "Динамо": я его не знаю, только Валерий Георгиевич может что-то поменять

Бывший форвард московского " Динамо " Олег Терехин поделился с Rusfootball.info мнением о назначении Александра Ивлева на пост председателя совета директоров клуба.

Фото: "Чемпионат"

- Ивлев? Ну, я ни его, ни Гафина не знаю. Но так, об Ивлеве много хорошего написано. Не знаю, чем вызвана смена руководителя, что конкретно к ней привело. Но в футбол играют футболисты, тренирует их Карпин. Валерий Георгиевич только может что-то поменять. Больше никто. А наши руководители будут обеспечивать условия для хороших тренировок и игры в футбол.





Виктория Яковлева, Rusfootball.info