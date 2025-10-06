Матчи Скрыть

Нападающий "Зенита" накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 000 рублей

Нападающий "Зенита" Александр Соболев накопил штрафов за нарушение ПДД на 70 000 рублей за год в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, с августа 2024 года Соболеву выписали 44 штрафа. Большинство из них за превышение скорости, проезд на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.

Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

