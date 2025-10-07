"Чувства "выдоха" нет. Всё только начинается. Не хочется останавливаться на вызове — хочется дебютировать. Не было вопросов ранее, почему не вызывали. Хотелось работать и заслужить. Не удивился приглашению — просто обрадовался, потому что долго ждал", - сказал Умяров в интервью "Чемпионату".
В текущем сезоне 25-летний опорный полузащитник провел 13 матчей за московский "Спартак" и сделал 3 голевые передачи. Ранее футболист вызывался только в юношеские сборные России. Наиль Умяров суммарно провел за них 64 матча и забил 8 голов.
Сборная России проведет 2 товарищеских матча в октябре. Встречи пройдут 10-го числа против Ирана в Волгограде и 14-го числа против Боливии в Москве.
Умяров отреагировал на первый в карьере вызов в сборную России
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал свой первый вызов в основную сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.
Фото: ФК "Спартак"