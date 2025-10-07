"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с "Локомотивом"

"Динамо" обратилось в комиссию по назначенному пенальти на 38-й минуте встречи за фол защитника Хуана Касереса на нападающем "Локомотива" Александре Руденко", - сообщили "СЭ" в службе коммуникаций РФС.
В 11 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе уступило столичному "Локомотиву" со счетом 3:5.
После 11 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на 2 строчке с 23 баллами в своем активе.
