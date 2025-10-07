"Мостовому нужно быть постройнее". Карпин - о невызове нападающего "Зенита" в сборную

"Мостовому можно быть постройнее, но невызов с этим не связан. Хотя и в этом тоже, он не самый стройный. Но если бы в этом был вопрос, его или Джикии в сборной не было бы", - цитирует Карпина "Чемпионат".
В текущем сезоне Андрей Мостовой провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. На счету нападающего 20 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.
В октябре национальная команда России сыграет с Ираном в Волгограде 10 числа, а также проведет товарищеский матч с Боливией в Москве 14 октября.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове нападающего "Зенита" Андрея Мостового в национальную команду.
Фото: ФК "Зенит"