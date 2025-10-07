Карпин высказался о лимите на легионеров: ограничение – это зло

"Если коротко, то ограничение - это зло. Миллион нюансов, я даже не говорю про деньги", - приводит слова Карпина РИА Новости.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что планирует ужесточить лимит на иностранных игроков в Российской Премьер-Лиге к 2028 году.
Предполагается, что на поле смогут находиться только пять иностранных игроков, в то время, как в заявке команды можно будет заявить максимум десять легионеров. На данный момент в чемпионате России клубы имеют право выпускать на поле до восьми иностранцев и заявлять на матч максимум 13.
Главный тренер московского "Динамо" и сборной России Валерий Карпин высказался об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
