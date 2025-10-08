Осинькин – о своем бывшем игроке: Глушенков всегда должен быть в стартовом составе. Лучший футболист страны

"Я считаю, что Глушенков всегда должен быть в стартовом составе. Да, я в этом вопросе предвзят, но по уровню и потенциалу это один из лучших игроков страны. Мое мнение: даже лучший", — приводит слова Осинькина "Чемпионат".
Максим Глушенков тренировался под руководством Игоря Осинькина, когда играл в составе московского "Чертаново" и в самарских "Крыльях Советов". За все время в этих клубах 26-летний нападающий принял участие в 119 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 40 забитых мячей и сделал 21 голевую передачу.
Глушенков стал игроком "Зенита" летом 2024 года. В текущем сезоне он выступил в 12 встречах за сине-бело-голубых, в которых забил 6 голов и и отдал 4 результативные передачи.
Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин оценил уровень нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
