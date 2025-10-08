"Соперники стали сильнее по уровню. Ожидания от товарищеских матчей приятные, но всегда немного волнительно играть за сборную. Несколько лет назад сборная России играла с иранцами, матч закончился вничью. Сейчас тоже не будет легко", – приводит слова Батракова "Матч ТВ".
20-летний Батраков является воспитанником "Локомотива". На его счету – семь матчей за национальную команду России, в которых он записал на свой счет два забитых мяча. Полузащитник также вошел в итоговый состав сборной на октябрьские товарищеские встречи с Ираном и Боливией.
Команда Валерия Карпина встретится с Ираном 10 октября в Волгограде. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. 14 числа сборная России примет команду Боливии в Москве.
Батраков поделился ожиданиями о предстоящих товарищеских матчах сборной России
Фото: "Чемпионат"