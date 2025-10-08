"Милан консультируется, будем принимать решение о дальнейшем лечении на основании консультаций европейских врачей", – приводит слова Родионова "Матч ТВ".
Майсторовичу не принимал участия в матчах с конца сентября 2024 года из-за травмы, после чего перенес операцию. В прошедшем сезоне он выступил в 11 встречах за бело-голубых, в которых записал на свой счет один гол.
Действующий контракт 20-летнего защитника с московской командой рассчитан до лета 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Майсторовича оценивается в 1,8 миллиона евро.
Врач "Динамо" рассказал о состоянии Майсторовича после травмы
Фото: ФК "Динамо"