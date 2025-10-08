"Нравится ли мне игра "Спартака"? У команды нет стабильности. Играет не очень хорошо, ожидаем лучшего. По результатам неплохо, правда, проиграли ЦСКА. Игра плохая. Не знаю, можно ли стать чемпионами с такой игрой. Всё будет зависеть от остальных команд. Побороться за чемпионство "Спартаку" можно, шанс есть", - цитирует Гаврилова Metaratings.
После 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками и отстает от лидирующего ЦСКА на 6 баллов. В 12 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе с "Ростовом".
Ранее московский "Спартак" объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора клуба. Сообщалось, что совет директоров красно-белых намерен отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.
Гаврилов: "Спартак" может побороться за чемпионство, шанс есть
Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов оценил шансы красно-белых на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"