Колосков: Умяров хорош во всём, кроме одного

«Умяров хорош во всём, кроме одного — каждое единоборство и отбор в его исполнении заканчиваются фолом. Это очень опасный футболист для своей команды, он всё время на предупреждениях, на фолах. Хороший игрок, большого масштаба, но есть вот такая беда. Если от этого не отучится, то наша сборная в каждом матче может оставаться в меньшинстве, это очень плохо, думаю, что Карпин это понимает, поэтому и есть опасения по его вызову и выходу на поле», — заявил Колосков СП.
Наиль Умяров впервые в своей карьере получил вызов в сборную России. В сезоне-2025/2026 хавбек провел 13 матчей и сделал 3 голевые передачи за московский «Спартак».
В октябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 10 числа против Ирана в Волгограде. Вторая встреча состоится 14 октября в Москве, национальная команда встретится со сборной Боливии.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о вызове в сборную России полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.
