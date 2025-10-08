Чернышов: Александр Мостовой — величина и фигура, которая могла бы возглавить "Спартак"

«Выпускаем каждый год большое количество тренеров, которые прошли хороший футбольный и игровой путь. Но, выпуская наших тренеров, вообще на них не ориентируемся и не смотрим. Считаю, что Александр Мостовой — величина и фигура, которая могла бы возглавить такой серьёзный клуб, как «Спартак». Дело не только в главном тренере, но и в его помощниках. Самое главное — собрать хороший и сильный тренерский штаб. Есть много примеров, когда в Европе доверяли тренерам без опыта, но у них большая харизма, они давали результат. Пошёл бы по пути назначения нашего легендарного игрока в прошлом на пост тренера «Спартака», — заявил Чернышов «Чемпионату».
Следует отметить, что в начале марта этого года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
Александр Мостовой выступал за такие известные клубы, как московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». На клубном уровне он провёл 445 матчей, в которых забил 116 голов.
Фото: ФК "Спартак"