"Могу лишь сказать, что какой-то интерес действительно был, такое ведь часто происходит во время трансферных окон. Но я живу сегодняшним днем, у меня действующий контракт с "Зенитом", и я сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы приносить еще больше пользы команде и дарить радость петербургским болельщикам", — приводит слова Педро "Чемпионат".
Педро пополнил состав "Зенита" в январе 2024 года. За все время в санкт-петербургской команде он принял участие в 68 встречах, в которых записал на свой счет девять голов и отдал десять результативных передач. Трудовое соглашение бразильского игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость 19-летнего футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
"Зенит" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 20 очков за 11 туров чемпионата России.
Нападающий "Зенита" рассказал о несостоявшемся трансфере в Саудовскую Аравию
Бразильский нападающий "Зенита" Педро ответил на вопрос о возможном переходе в Саудовскую Аравию в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"