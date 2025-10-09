Садулаев – о переговорах с ЦСКА: не смогли договориться. Главное, что мне комфортно в "Ахмате"

"Да, переговоры были, но клубы не смогли договориться. Всех деталей я не знаю, главное, что мне комфортно в "Ахмате", — приводит слова Садулаева "Матч ТВ".
25-летний Садулаев играет в "Ахмате" с 2018 года. За это время он принял участие в 139 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и восемь результативных передач. В текущем сезоне капитан грозненской команды выступил в 15 встречах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.