Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Садулаев – о переговорах с ЦСКА: не смогли договориться. Главное, что мне комфортно в "Ахмате"

Капитан "Ахмата" Лечи Садулаев объяснил, почему не состоялся его переход в ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"
"Да, переговоры были, но клубы не смогли договориться. Всех деталей я не знаю, главное, что мне комфортно в "Ахмате", — приводит слова Садулаева "Матч ТВ".

25-летний Садулаев играет в "Ахмате" с 2018 года. За это время он принял участие в 139 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и восемь результативных передач. В текущем сезоне капитан грозненской команды выступил в 15 встречах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

