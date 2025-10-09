Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Семин выделил двух игроков ЦСКА: держат уровень на протяжении всего старта сезона

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о результатах ЦСКА в нынешнем сезоне, отметив игру полузащитников Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
Фото: РФС
"Игроки, например, Кисляк и Глебовым, держат уровень на протяжении всего старта сезона, а не демонстрируют класс только в конкретной игре. Это говорит о их стабильной физике и стабильном мастерстве. Команда растет, играет с каждым матчем все лучше и лучше", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

ЦСКА на данный момент является лидером турнирной таблицы чемпионата России. В активе команды 24 очка после 11-ти туров Российской Премьер-Лиги.

Матвей Кисляк вызван в сборную России на октябрьские товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии. Кирилл Глебов в сентябре дебютировал за национальную команду, выйдя на замену на 61-й минуте в матче с Иорданией (0:0).

