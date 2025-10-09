Семин выделил двух игроков ЦСКА: держат уровень на протяжении всего старта сезона

"Игроки, например, Кисляк и Глебовым, держат уровень на протяжении всего старта сезона, а не демонстрируют класс только в конкретной игре. Это говорит о их стабильной физике и стабильном мастерстве. Команда растет, играет с каждым матчем все лучше и лучше", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".
ЦСКА на данный момент является лидером турнирной таблицы чемпионата России. В активе команды 24 очка после 11-ти туров Российской Премьер-Лиги.
Матвей Кисляк вызван в сборную России на октябрьские товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии. Кирилл Глебов в сентябре дебютировал за национальную команду, выйдя на замену на 61-й минуте в матче с Иорданией (0:0).
Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о результатах ЦСКА в нынешнем сезоне, отметив игру полузащитников Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
