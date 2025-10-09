Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Тренер из Первой Лиги может возглавить "Оренбург"

Футбольный клуб "Оренбург" в ближайшее время может объявить имя нового главного тренера.
Фото: ФК "КАМАЗ"
По информации источника, главный тренер "КАМАЗа" Ильдар Ахметзянов в ближайшее время попрощается с футболистами команды из Набережных Челнов и возглавит "Оренбург".

Ильдар Ахметзянов работает в "КАМАЗе" с 2017 года. После 13 сыгранных туров команда из Набережных Челнов располагается на 6 строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 22 набранными очками.

В 11 туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на домашнем стадионе уступил "Ростову" со счетом 0:1, после матча оренбуржцы объявили об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера. После 11 сыгранных туров команда занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками.

Источник: "Чемпионат".

