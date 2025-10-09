Тренер из Первой Лиги может возглавить "Оренбург"

По информации источника, главный тренер "КАМАЗа" Ильдар Ахметзянов в ближайшее время попрощается с футболистами команды из Набережных Челнов и возглавит "Оренбург".
Ильдар Ахметзянов работает в "КАМАЗе" с 2017 года. После 13 сыгранных туров команда из Набережных Челнов располагается на 6 строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 22 набранными очками.
В 11 туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на домашнем стадионе уступил "Ростову" со счетом 0:1, после матча оренбуржцы объявили об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера. После 11 сыгранных туров команда занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками.
Источник: "Чемпионат".
Футбольный клуб "Оренбург" в ближайшее время может объявить имя нового главного тренера.
Фото: ФК "КАМАЗ"