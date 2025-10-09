"Штраф за выход за пределы технической зоны. Манель Эспозито (тренер ЦСКА — прим.) наказан на 10 тысяч рублей, и Фабио Челестини (главный тренер ЦСКА — прим.) — на 20 тысяч. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения. Штраф — 20 тысяч.
Ненаду Сакичу (тренер "Спартака" — прим.) и Винченцо Сасо (тренер "Спартака" — прим.) — штраф 10 тысяч рублей за систематический выход из технической зоны. "Спартак" также оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные выражения болельщиков в адрес судьи матча и ЦСКА", - приводит слова Григорьянца "СЭ".
ЦСКА одержал домашнюю победу над московским "Спартаком" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. После 11 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками, красно-белые располагаются на 6 строчке с 18 баллами в своем активе.
Напомним, что Ненад Сакич является временно исполняющим обязанности главного тренера столичного "Спартака". Деян Станкович был удален в матче 8 тура РПЛ с "Динамо" (2:2), сербского специалиста дисквалифицировали на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Сообщалось, что совет директоров красно-белых намерен отправить Деяна Станковича в отставку.
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес ЦСКА и арбитра
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о вынесенных решениях по итогам матча 11-го тура РПЛ ЦСКА — "Спартак" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"