"Динамо" планирует расторгнуть контракт с нападающим. У них с Карпиным взаимное раздражение - источник

Согласно информации источника, между тренером и футболистом сложилась напряженная атмосфера, их отношения характеризуют как взаимное раздражение. Клуб уже выставил 31-летнего камерунца на трансфер и готов расторгнуть с ним контракт в зимнее трансферное окно, если не поступят предложения о переходе.
Сообщается, что напряженность в отношениях проявилась публично, когда девушка Нгамале раскритиковала Карпина за частые оставления игрока в запасе. Позже тренер отстранил вингера от матча с "Оренбургом" за пропуск части занятия "Динамо".
В текущем сезоне Нгамале провел за бело-голубых 11 матчей и сделал 1 голевую передачу. Контракт футболиста действует до конца июня 2026 года.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Динамо"