Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

"Динамо" планирует расторгнуть контракт с нападающим. У них с Карпиным взаимное раздражение - источник

Московское "Динамо" хочет расстаться с вингером Муми Нгамале из-за испортившихся отношений игрока с главным тренером Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"
Согласно информации источника, между тренером и футболистом сложилась напряженная атмосфера, их отношения характеризуют как взаимное раздражение. Клуб уже выставил 31-летнего камерунца на трансфер и готов расторгнуть с ним контракт в зимнее трансферное окно, если не поступят предложения о переходе.

Сообщается, что напряженность в отношениях проявилась публично, когда девушка Нгамале раскритиковала Карпина за частые оставления игрока в запасе. Позже тренер отстранил вингера от матча с "Оренбургом" за пропуск части занятия "Динамо".

В текущем сезоне Нгамале провел за бело-голубых 11 матчей и сделал 1 голевую передачу. Контракт футболиста действует до конца июня 2026 года.

Источник: Legalbet

