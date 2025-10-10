Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Лидер "Зенита" объяснил, почему не празднует свои голы

Нападающий "Зенита" и сборной России Максим Глушенков объяснил, почему не празднует свои голы.
Фото: ФК "Зенит"
"Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я – нет", – приводит слова Глушенкова РИА Новости.

26-летний Глушенков в сезоне-2025/26 принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и отдал четыре голевые передачи. Нападающий пополнил состав "Зенита" летом 2024 года. По итогам сентябрьских туров чемпионата России, Глушенков признан лучшим игроком РПЛ.

Этой осенью футболист вошел в итоговый состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Первый из них состоится в пятницу, 10 октября. Национальная команда России встретится со сборной Ирана в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится