Лидер "Зенита" объяснил, почему не празднует свои голы

"Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я – нет", – приводит слова Глушенкова РИА Новости.
26-летний Глушенков в сезоне-2025/26 принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и отдал четыре голевые передачи. Нападающий пополнил состав "Зенита" летом 2024 года. По итогам сентябрьских туров чемпионата России, Глушенков признан лучшим игроком РПЛ.
Этой осенью футболист вошел в итоговый состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Первый из них состоится в пятницу, 10 октября. Национальная команда России встретится со сборной Ирана в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Нападающий "Зенита" и сборной России Максим Глушенков объяснил, почему не празднует свои голы.
Фото: ФК "Зенит"