По информации журналиста Карпова «Спартак» предложил Ивичу рассмотреть возможность работы в «Спартаке» после ухода Станковича, отставка которого ожидается на следующей неделе, когда будет согласован контракт с новым главным тренером. Агенты серба сослались на действующий контракт и рекомендовали выйти на эмиратский «Аль-Айн» для урегулирования условий: неустойка за досрочное расторжение всех обязательств тренерского штаба оценивается в 4 млн евро.
Руководство красно-белых просило представителей Ивича, чтобы тот обсудил вопрос с испанским специалистом Кахигао, который мог бы принять решение о назначении нового тренера. Однако из-за контрактных обязательств серба диалог пока не состоялся.
Сейчас Кахигао находится в Испании и ведет переговоры со звездой Сегунды Луисом Гарсией о переходе в «Спартак». Ранее он работал в Леванте (2010), «Бэйцзин» (2017), Мальорке (2021) и Алавесе (2023), но в топ?лигах больших успехов не добивался: его максимум — 10-е место с Хетафе (2013) и Алавесом (2024).
Кахигао настаивает, что только специалист, которого приведет он сам, сможет сделать «Спартак» чемпионом.
Руководство "Спартака" хочет Ивича на пост главного тренера — Кахигао продвигает свою кандидатуру — источник
Стали известны новые детали по возможному новому главному тренеру московского «Спартака».
