Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Руководство "Спартака" хочет Ивича на пост главного тренера — Кахигао продвигает свою кандидатуру — источник

Стали известны новые детали по возможному новому главному тренеру московского «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"
По информации журналиста Карпова «Спартак» предложил Ивичу рассмотреть возможность работы в «Спартаке» после ухода Станковича, отставка которого ожидается на следующей неделе, когда будет согласован контракт с новым главным тренером. Агенты серба сослались на действующий контракт и рекомендовали выйти на эмиратский «Аль-Айн» для урегулирования условий: неустойка за досрочное расторжение всех обязательств тренерского штаба оценивается в 4 млн евро.

Руководство красно-белых просило представителей Ивича, чтобы тот обсудил вопрос с испанским специалистом Кахигао, который мог бы принять решение о назначении нового тренера. Однако из-за контрактных обязательств серба диалог пока не состоялся.

Сейчас Кахигао находится в Испании и ведет переговоры со звездой Сегунды Луисом Гарсией о переходе в «Спартак». Ранее он работал в Леванте (2010), «Бэйцзин» (2017), Мальорке (2021) и Алавесе (2023), но в топ?лигах больших успехов не добивался: его максимум — 10-е место с Хетафе (2013) и Алавесом (2024).

Кахигао настаивает, что только специалист, которого приведет он сам, сможет сделать «Спартак» чемпионом.

