Генсек РФС прокомментировал идею запрета легионеров в Кубке России

«Об идее, чтобы в Кубке России играли только россияне — без комментариев. Я бы отреагировал, но жестковато. Я примерно знаю, кто эту идею предложил. Они не очень разбираются в футболе», — заявил Митрофанов «Чемпионату».
Ранее в СМИ были новости, что данный формат проведения соревнования был предложен главе Министерства спорта РФ Михаилу Дегтярёву на встрече с руководством Ассоциации спортивных комментаторов.
Текущим обладателем Кубка России является ЦСКА, победивший в финале у «Ростова» по серии пенальти.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о предложении, чтобы в Кубке России играли только российские футболисты.
