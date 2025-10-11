Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Генсек РФС прокомментировал идею запрета легионеров в Кубке России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о предложении, чтобы в Кубке России играли только российские футболисты.
Фото: РФС
«Об идее, чтобы в Кубке России играли только россияне — без комментариев. Я бы отреагировал, но жестковато. Я примерно знаю, кто эту идею предложил. Они не очень разбираются в футболе», — заявил Митрофанов «Чемпионату».

Ранее в СМИ были новости, что данный формат проведения соревнования был предложен главе Министерства спорта РФ Михаилу Дегтярёву на встрече с руководством Ассоциации спортивных комментаторов.

Текущим обладателем Кубка России является ЦСКА, победивший в финале у «Ростова» по серии пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится